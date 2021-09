Die Verletzungssorgen beim Halleschen FC wollen einfach nicht enden. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte, fällt nun auch Jan Löhmannsröben länger aus.

Der erst Anfang des Monats als Soforthilfe verpflichtete drittligaerfahrene Mittelfeldspieler zog sich beim 2:2 im Nachholspiel am Mittwoch beim FSV Zwickau einen Außenbandriss im Knie zu. Er hatte die Verletzung in der Anfangsphase erlitten, spielte aber noch bis zum Ende durch. Der 30-Jährige wird am Montag operiert. Das Fußballjahr 2021 ist für Löhmannsröben "aller Voraussicht nach abgehakt", schreibt der HFC.