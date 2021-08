Janek Sternberg (re.) in der zweiten Hälfte im Duell mit Braunschweigs Enrique Pea Zauner.

Janek Sternberg (re.) in der zweiten Hälfte im Duell mit Braunschweigs Enrique Pea Zauner.

Janek Sternberg (re.) in der zweiten Hälfte im Duell mit Braunschweigs Enrique Pea Zauner. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Hiobsbotschaft für den Halleschen FC: Der Drittligist wird lange Zeit nicht auf die Dienste von Janek Sternberg zurückgreifen können. Der 28-jährige Verteidiger zog sich am Montagabend (16. August) in der Partie gegen Eintracht Braunschweig (0:2) eine schwere Gesichtsverletzung zu, die er kurz vor der Pause in einem Kopfballduell erlitten hatte. Die genaue Analyse lautet: Augenbogen- und Jochbeinbruch. Eine Operation ist offenbar nicht vorgesehen.