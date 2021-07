Schlechte Nachricht für den Halleschen FC: Der Drittligist muss in der Saisonvorbereitung und den ersten Punktspielen auf Jannes Vollert verzichten. Wie der Verein am Donnerstag (8. Juli) mitteilte, hat sich der 23-Jährige zwei Tage zuvor im Trainingslager in Wesendorf einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen. Gewissheit ergab eine MRT-Untersuchung.

Am Freitag (9. Juli 2021) kommt der Defensivspieler unters Messer und wird operiert. "Das ist brutal ärgerlich, weil ich gut drauf war. Jetzt brauche ich Geduld und dann greife ich wieder an", sagte der gebürtige Rendsburger auf der HFC-Homepage. Trainer Florian Schnorrenberg gestand in der "Bild": "Als die Nachricht kam, waren wir geschockt. Für den Jungen ist das total bitter. Er sollte am Samstag 90 Minuten in der Innenverteidigung durchspielen. Das müssen wir jetzt verarbeiten." Über die voraussichtliche Länge des Ausfalls machte der Verein keine Angaben.