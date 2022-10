Dass der angestrebte Entwicklungsprozess mit vielen jungen und teils unerfahrenen Spielern unter Trainer André Meyer nicht von jetzt auf morgen vollzogen wird, war klar. Eine derart kritische Lage schwebte aber auch den Protagonisten nicht vor. Die Partie gegen Duisburg war ein "Rückschritt", kritisierte HFC-Kapitän Jonas Nietfeld in der Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochsausgabe). "Das war besonders nach vorn einfach zu wenig von uns". Woran es derzeit hakt, liegt laut Nietfeld auf der Hand. "Wir treffen zu viele falsche Entscheidungen, in Eins zu Eins-Duellen und beim Torabschluss. Das Selbstvertrauen fehlt."

Tatsächlich blickt Halle auf den schlechtesten Saisonstart seiner mittlerweile zehn Jahre andauernden Drittliga-Zugehörigkeit zurück. Vor allem in der Fremde tun sich die Sachsen-Anhalter enorm schwer, was ein Punkt aus fünf Spielen unterstreicht. Der im Sommer unter Meyer vollzogene Umbruch droht zu scheitern. Vor allem weil es wenig erfahrene Spieler gibt, die die durchaus talentierten, aber eben auch unerfahrenen Regionalligaspieler führen können, die im Sommer größtenteils verpflichtet wurden.

"Die Erfahrung der Mannschaft ist natürlich geringer als in den vergangenen Jahren. Aber in denen waren wir ja nicht sonderlich erfolgsverwöhnt", meinte Nietfeld. Auch die Wut der Fans sei "bei den Ergebnissen absolut verständlich", doch "jetzt alles umzuschmeißen, das würde nicht funktionieren. Vertrauen und Geduld zahlen sich am Ende aus", ist sich Nietfeld sicher. Der unter Meyer eingeschlagene Weg biete weiter die Möglichkeit, erfolgreich zu sein.