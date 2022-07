"Ich habe mein komplettes Leben in Halle verbracht. Für meine persönliche Weiterentwicklung ist es wichtig, aus meiner Komfortzone herauszukommen und eine neue Herausforderung anzunehmen", begründete Guttau seinen Schritt auf Anfrage des Onlineportals transfermarkt.de. Der Linksfuß war als Elfjähriger von Einheit Halle in die Nachwuchsabteilung des HFC gewechselt.



Sieben Jahre später feierte er im September 2018 bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen den KFC Uerdingen sein Drittliga-Debüt. Trainer Torsten Ziegner brachte ihn zur Halbzeit für Mathias Fetsch. Insgesamt 110 Pflichtspieleinsätze absolvierte Guttau in den vergangenen vier Jahren für das Hallenser Profiteam, in denen ihm fünf Tore und 15 Vorlagen gelangen. Unter anderem bereitete er im letzten September Terrence Boyds vorentscheidendes 3:1 beim 3:2-Derbysieg über den 1. FC Magdeburg vor.