Tim-Justin Dietrich und Jordi Wegmann sollen den Konkurrenzkampf in der Defensive des Halleschen FC beleben. Der Drittligist vermeldete am Freitagvormittag (9. Juni) die Verpflichtungen der beiden Jungprofis Tim-Justin Dietrich und Jordi Wegmann, die zuletzt in den Regionalligateams von Werder Bremen und dem FC Augsburg spielten.