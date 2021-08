Ralf Minges Telefonate nach Bremen haben sich gelohnt. Bildrechte: imago images/Picture Point

Der 21-jährige Linksaußen empfahl sich in den vergangenen zwei Spielzeiten in Werders Regionalliga-Team für höhere Aufgaben. In 32 Punktspielen für den grün-weißen Nachwuchs erzielte der mittlerweile 21-Jährige 16 Tore und gab fünf Vorlagen. Frisch ausgestattet mit seinem ersten Profivertrag soll er nun Spielpraxis in der 3. Liga sammeln.



HFC-Sportdirektor Ralf Minge freut sich auf einen "klassischen Flügelstürmer", der "ausgeprägtes Tempo und Stärken im Eins gegen Eins" mitbringe. "Kebba ist ein bescheidener Junge, der mit seinen 21 Jahren hungrig ist und die Zukunft noch vor sich hat", ergänzte Minge. Bereits am Mittwoch hatten sich die Saalestädter Verstärkung für die verletzungsgeplagte Defensive geholt. Von Bundesligist Eintracht Frankfurt wurde der 19-jährige Fynn Otto ausgeliehen.