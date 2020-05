Der Hallesche FC wird im Falle einer Fortsetzung der 3. Liga und einer weiteren Sperrung des eigenen Stadions nicht nach Leipzig umziehen. Entsprechende Anfragen habe RB Leipzig abgelehnt, schreibt die "Mitteldeutsche Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Es gab diese Anfragen, aber aufgrund der eng getakteten Wettbewerbe ist eine zusätzliche Mannschaft in der Red-Bull-Arena nicht darstellbar", wird RBL in dem Blatt zititert.

Zuvor hatte die Zeitung geschrieben, für den HFC komme sowohl Berlin als auch Leipzig als Ausweichstandort in Frage - in Leipzig aber nur das RBL-Stadion, weil kein anderes drittligatauglich sei. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt verbietet weiterhin Mannschaftstraining und Wettkämpfe, so dass eine Austragung der Drittliga-Spiele im eigenen Stadion für den HFC aktuell nicht denkbar sind.