Am Dienstag (04.05.2021) hatte das Team von Florian Schnorrenberg Aufsteiger Türkgücü München mit 4:1 geschlagen und damit 46 Punkte erreicht. Zuvor hatte es ein spektakuläres 3:0 bei Dynamo Dresden gegeben. Am Mittwoch dann mussten sich die Konkurrenten Uerdingen (1:1 gegen Viktoria Köln) und Bayern München II (2:2 in Duisburg) mit Remis zufrieden geben. Weil Uerdingen (37 Punkte) auch noch auf den 1. Kaiserslautern (38 Punkte) trifft, ist dem HFC der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Zwölf Spielerverträge laufen ebenso aus wie der Kontrakt von Trainer Florian Schnorrenberg. Auch die Zukunft von Sportdirektor Ralf Heskamp scheint derzeit offen zu sein. Heskamp fordert Klarheit. Die personellen Fragen kann der Verein nun in Ruhe angehen.