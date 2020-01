Im Trainingslager des Halleschen FC geht es, wie bei anderen Vereinen auch, durchaus familiär zu. Im Fünf-Sterne-Hotel "Kaya Belek", das die Mannschaft des Fußball-Drittligisten in diesen Tagen beherbergt, haben sich auch zahlreiche Fans niedergelassen. Sie wohnen quasi Tür an Tür mit ihren Idolen, begleiten sie tagtäglich auf den Trainingsplatz und natürlich auch zu Testspielen. Am Dienstag zeigten sie sich beim Doppel-Test gegen den FC Zürich, der 3:4 und 1:2 verloren ging, einmal mehr von ihrer heißblütigen Seite: Sie brannten Pyrotechnik ab, was in der Türkei offenbar niemanden störte.

Die etwa 100 Anhänger sind also ganz nah dran an ihrem Verein, bekommen alles hautnah mit. Und fragen sich ob der vielen bekannten Gesichter, die sie da sehen, natürlich auch: Wird der HFC personell noch etwas tun, um im Aufstiegskampf gerüstet zu sein?

Noch hat Manager Ralf Heskamp in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge vermeldet. Doch damit könnte bald Schluss sein. Offenbar sind die Hallenser an einer Verpflichtung von Benjamin Girth interessiert. Der 27-Jährige, der seine Karriere beim VFC Plauen begann, steht momentan beim Zweitligisten VfL Osnabrück unter Vertrag und ist bis Saisonende an Osnabrücks Liga-Konkurrenten Holstein Kiel ausgeliehen. So richtig Fuß fassen konnte er im "Unterhaus" bislang nicht, kam in der Hinrunde nur auf acht Einsätze für den VfL. Manager Ralf Heskamp (rechts) will nicht zu viel verraten. Bildrechte: imago images/VIADATA

Das haben sie in Halle natürlich mitbekommen und ihre Fühler ausgestreckt, wie Heskamp auf MDR-Anfrage bestätigte: "Wenn solch ein Spieler auf dem Markt ist, beschäftigen wir uns damit." Ins Detail ging der Manager aber nicht - ob der Verein schon mit dem Spieler oder seinem Berater gesprochen hat, bleibt zunächst offen. Auch die Frage, ob ein Spieler aus dem HFC-Kader seinen Platz dafür räumen muss, bleibt vorerst unbeantwortet.

Klar ist: Sollte Girth kommen, wird es eng im Sturm der Saalestädter. Neben Halles Top-Torjäger Terrence Boyd setzte Torsten Ziegner in der Hinrunde vorrangig auf Pascal Sohm und Jonas Nietfeld. Eher weniger in der Gunst des Trainers stand dagegen Mathias Fetsch, der nur drei Einsätze absolvierte. Der 31-Jährige, der vergangene Saison noch zum Stammpersonal zählte, könnte nun auf der Abschussliste stehen. Für Mathias Fetsch könnte es in Zukunft eng werden im HFC-Kader. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Es könnte also sein, dass die HFC-Fans in Belek am Dienstag Fetschs letzten Auftritt sahen. Und auch sein letztes Tor, denn der Angreifer traf im zweiten Spiel gegen Zürich zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Zwar wollte sich Heskamp nicht an Gerüchten beteiligen und gab vor, zunächst mit dem derzeitigen Kader für die Rückrunde zu planen, doch ließ eben auch durchblicken, dass man "die personelle Situation neu bewerten" müsse, sollte es einen Transfer geben.

Immerhin zwei Neue haben die Fans im Trainingslager schon zu Gesicht bekommen: Probespieler Anthony Syhre und Youngster Jan Shcherbakovski. Der defensive Mittelfeldspieler Syhre stand einst bei Halles Liga-Konkurrenten Würzburger Kickers unter Vertrag, ehe er in die niederländische Eredivisie zu Fortuna Sittard wechselte, jedoch seit Saisonbeginn vereinslos ist. Der Deutsch-Weißrusse Shcherbakovski spielt normalerweise in der U17-Bundesliga Nord/Nordost, zeigte dort aber starke Leistungen und soll sich deshalb nun bei den Profis beweisen. Beide kamen, wie die anderen 21 Spieler im Trainingslager auch, in den Partien am Dienstag gegen Zürich zum Einsatz.