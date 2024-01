Ab Freitag bestreitet der HFC ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei. Dort steht am 12. Januar ein Testspiel gegen den Chemnitzer FC auf dem Programm. Wie das Personal des Tabellen-17. zum Pflichtspielauftakt am 20. Januar gegen den FC Ingolstadt aussehen wird, ist noch unklar. Sportdirektor Thomas Sobotzik hatte in der Winterpause angekündigt, sich von fünf Spielern trennen zu wollen. Zugleich ist der Club auf der Suche nach einem Innenverteidiger.