Während Braunschweig nun Zweitligaluft schnuppert, geht es für Müller in der 3. Liga weiter. "Basti hat in Braunschweig eine sehr gute Entwicklung genommen. Diesen positiven Weg soll er nun in Halle fortsetzen, um weiterhin wichtige Spielpraxis zu sammeln", sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld, wo Müller einen Vertrag bis 2024 hat. Bei der Eintracht kam er auf 24 Einsätze und erzielte dabei drei Treffer.

Sebastian Müller durchlief die Talentschmiede des 1. FC Köln und bestritt Länderspiele für die deutsche U19- und U20- Nationalmannschaft. In der A-Jugend-Bundesliga erzielte Müller in der Saison 2019/20 13 Tore – nur das Dortmunder Wunderkind Youssoufa Moukoko war noch erfolgreicher. Nach dieser Saison wechselte Müller zur Bielefelder Arminia und unterschrieb einen langfristigen Vertrag.

Für Bielefeld stand Müller bisher nur zwei Minuten auf dem Platz. Der Verein entschied sich für eine Leihe. So war Müller letzte Saison für Braunschweig am Ball, nun soll er beim Halleschen FC Akzente setzen und seine Karriere forcieren. "Ich freue mich einfach, in einem geilen Stadion vor tollen Fans spielen zu dürfen und sehe in Halle optimale Voraussetzungen, um mich mit Wettkampfpraxis stetig weiterzuentwickeln und der Mannschaft möglichst zu helfen", wird das Talent in der Pressemitteilung zitiert.