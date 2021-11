Löhmannsröben foulte als letzter Mann Gegenspieler Timmy Thiele und flog dafür in Köln vom Platz. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Der Defensivroutinier hatte als letzter Mann Gegenspieler Timmy Thiele drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit unmittelbar vor der HFC-Straumfraumgrenze zu Fall gebracht und war von Schiedsrichter Mario Hildenbrand für diese Notbremse vom Platz gestellt worden. Spieler und Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt. Damit fehlt er den Hallensern im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (Sa., 4. Dezember) und auswärts bei Wehen Wiesbaden (Mo., 13. Dezember). Anschließend steht im Kalenderjahr lediglich noch das HFC-Wiedersehen mit Ex-Trainer Rico Schmitt und dem SV Meppen an (Sa., 18. Dezember).



Nach zweieinhalbmonatiger Verletzungspause (Außenbandriss im Knie) hatte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Löhmannsröben in Köln sein Comeback gegeben. Es war erst sein dritter Einsatz im Hallenser Trikot – der 30-Jährige wechselte im September von Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock an die Saale.