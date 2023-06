Der erst 19 Jahre alte Matthew Meier schließt sich in der kommenden Saison dem Halleschen FC an. Wie der Drittligist am Dienstag (06.06.2023) mitteilte, erhält der Offensivspieler einen Profivertrag. Zuletzt spielte der vielseitige Perspektivspieler bei der U19 des VfL Wolfsburg und durfte auch schon mit dem Erstliga-Team trainieren.

"Matthew Meier kann verschiedene Positionen bekleiden, trainierte in Wolfsburg regelmäßig bei den Bundesliga-Profis mit und soll mit seiner Schnelligkeit sowie seinen ausgeprägten Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Situationen Druck auf die Konkurrenz im eigenen Team ausüben. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um in der 3. Liga Fuß zu fassen und seine vielversprechende Entwicklung bei uns in Halle auf hohem Niveau voranzutreiben", wird HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik in einer Vereinsmitteilung zitiert.