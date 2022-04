Am Dienstagabend holte er als Übergangs-Chef an der Seitenlinie einen Punkt gegen das Drittliga-Top-Team Osnabrück. Ein wertvoller Zähler? "Es ist ein weiterer Punkt im Abstiegskampf. Es ist möglicherweise sogar die Vorlage, mit einem weiteren Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch klarzumachen", sagt Bergmann, und lässt die Analyse gleich folgen: "Wichtiger ist aber die Leistung, weil sie gezeigt hat, dass jeder Spieler alles gibt auf dem Platz und voll dabei ist. In den nächsten Spielen werden wir mit ähnlichen Leistungen auch Punkte holen."

Offiziell jüngster Trainer der 3. Liga ist übrigens der jetzige Werder-Bremen-Coach Ole Werner, der 2016 als 28-Jähriger Holstein Kiel beim 3:0-Sieg gegen Zwickau betreute. Diesen Alters-Rekord wird Bergmann noch nicht knacken, da er ja nur in Vertretung von Meyer an der Linie stand. Aber vielleicht war das für den Videoanalysten ein erster Schritt in Richtung Trainerkarriere bei den Profis. Denn, so strahlte Bergmann am Dienstagabend nach dem Spiel: "Das Coaching hat Spaß gemacht, etwas beeinflussen zu können. Es war am Ende ein toller Abend."