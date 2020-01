Nach dem verpatzten Jahresauftakt bei Hansa Rostock hat sich der Hallesche FC noch einmal in der Offensive verstärkt. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, wird Marcel Hilßner zunächst bis Saisonende vom SC Paderborn ausgeliehen. Der gebürtige Leipziger erhält die Rückennummer 23.

Hilßner begann seine sportliche Laufbahn beim FC Sachsen Leipzig, bevor er ans Nachwuchsleistungszentrum nach Bremen wechselte. Bei Dynamo Dresden und Hansa Rostock spielte er je eine Saison, 2019 schloss er sich Paderborn an, wo er in der zweiten Mannschaft spielte. In der Bundesliga kam er aber zu keinem Einsatz: "Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dass Marcel häufiger in einer höheren Spielklasse zum Einsatz kommt. Deshalb ist die aktuelle Leihe für beide Seiten der richtige Schritt.", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono.