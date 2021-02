Die Partie des Halleschen FC gegen den MSV Duisburg ist abgesagt worden. Das ist das Ergebnis der Begehung durch die Platzkommission am Donnerstag. Bereits am Mittwoch hatte HFC-Pressesprecher Lars Töffling die Austragung als "akut gefährdet" bezeichnet. Die Schneemengen im Stadion sind für die Rasenheizung nicht zu stemmen, auch der Einsatz von schwerem Gerät war keine Lösung, da so der Schnee plattgedrückt werde und bei den niedrigen Temperaturen vereisen könnte. Laut MDR-Informationen beträgt die Schneedecke im Erdgas Sportpark aktuell 16 Zentimeter.