Sollte sich ein Profi von Fußball-Drittligist Hallescher FC mit dem Corona-Virus infizieren und positiv getestet werden, muss die komplette Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne. Das kündigte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe) an. Wiegand betonte zudem, dass das Stadion des HFC für Geisterspiele nicht in Frage komme. Ohne kostenintensive Umbaumaßnahmen sei das Hygienekonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht umsetzbar, entsprechend könne nicht gespielt werden.

Weil der DFB die Saison am 26. Mai fortsetzen will, hatte sich der HFC dazu entschieden, das Training wieder aufzunehmen. Aufgrund behördlicher Verfügungen dürfen die Hallenser allerdings nur in Kleingruppen trainieren. Auch Spieler äußern Bedenken angesichts des eng gestrickten Zeitplans - etwa Jan Washausen am Montag im Gespräch mit dem MDR: "Es muss schon alles glatt gehen, wir müssen das durchkriegen ohne Corona-Ausfälle. Sonst wird es schwierig."