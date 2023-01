"Nach der Versetzung von Jonas Nietfeld in die vorderste Front und der Operation von Seymour Fünger entstand für uns Handlungsbedarf. Alex Winkler bringt sowohl Erfahrung als auch Stärken in Organisation und Zweikampfführung mit, galt auf seinen bisherigen Stationen als Führungsspieler und Teamplayer. Er kann uns Stabilität geben", erklärte Sportdirektor Ralf Minge in einer Klubmitteilung.

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger spielte bis zum letzten Sommer für den 1. FC Kaiserslautern und stieg mit dem FCK in die 2. Bundesliga auf. Allerdings erhielt er für das Bundesliga-Unterhaus keinen neuen Vertrag bei den "Roten Teufeln", hielt sich aber beim SV Elversberg fit und kommt so in einem guten Fitnesszustand zum HFC. Winkler kann bereits auf 138 Spiele in der 3. Liga blicken, dabei gelangen ihm fünf Tore und 15 Vorlagen.