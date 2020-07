Der Hallesche FC hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison der 3. Liga verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag (23. Juli) mitteilte, unterschrieb Rechtsverteidiger Fabian Menig einen Vertrag bis 2022. Der 26-Jährige war zuletzt in Österreich beim FC Admira Wacker Mödling aktiv, sammelte aber bereits in Münster und Aalen Erfahrung in der 3. Liga. In Halle wird es das Trikot mit der Nummer 21 tragen