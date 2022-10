Drittligist Hallescher FC muss in den kommenden drei Wochen auf Mittelfeldmann Aljaz Casar verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zog sich der 22-Jährige im Spiel gegen Borussia Dortmund II einen Muskelfaser-Bündelriss im linken Oberschenkel zu. "Sowohl in Duisburg als auch gegen Dortmund sorgte der robuste Neuzugang des HFC für Struktur und Stabilität, überzeugte mit Zweikampfstärke und gutem Spielaufbau", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Slowene war von Hoffenheim II im Sommer an die Saale gewechselt und bestritt bisher fünf Spiele in der 3. Liga für den HFC.