Am 23. Spieltag der Dritten Liga hat der Hallesche FC einen wichtigen Arbeitssieg gelandet und mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Osnabrück gewonnen. Dabei zeigten sich die Kicker von HFC-Trainer Rico Schmitt von Anfang an zielstrebiger und bissiger. Startelf-Rückkehrer Benjamin Pintol drückte dem Spiel, wie in alten Zeiten, seinen Stempel auf und hätte sogar fast die Führung erzielt. Die Gäste aus Niedersachsen zeigten sich in jeglicher Spielsituation zu limitiert und hängen weiterhin auf dem ersten Nichtabstiegsplatz fest.