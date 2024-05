So liefen nach Aussage von Meyer die "Planungen bereits zweigleisig". Man habe "eine Idee, wie der neue Kader aussehen" könnte. Dabei werde das Augenmerk auf eine gute Mischung an Spielern gelegt, die sich stark mit dem Verein identifizieren. Demnach plant Meyer mit Niklas Kastenhofer gleichmal die Rückholaktion eines früheren Jugendspielers. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" (Dienstag). Der Verteidiger wechselte im Sommer 2022 von Halle zum VfB Lübeck, stieg mit den Norddeutschen ebenfalls ab und wäre ablösefrei.

Meyer möchte perspektivisch Spieler aus der HFC-Region verpflichten, die zudem die Regionalliga kennen. Ein solcher Spieler wäre auch Lukas Stagge. Der Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend, konnte sich in der 3. Liga bei den Profis aber nicht durchsetzen. In der Regionalliga fasste der 27-Jährige bei Union Fürstenwalde und dem Chemnitzer FC Fuß. Sein auslaufender Vertrag in Chemnitz wird nach zwei Jahren nicht verlängert.

Neben neuen Spielern muss auch die Trainerfrage geklärt werden. Es deutet sich an, dass die HFC-Verantwortlichen sehr gern mit Stefan Reisinger weiterarbeiten wollen. Was Sportdirektor Meyer bestätigte: "Das, was ich gesehen habe, fand ich sehr gut. Die Atmosphäre in der Mannschaft war gut. Die Ansätze in den Spielen war gut. Jetzt werden wir uns an einen Tisch setzen, und sehen, ob wir zusammenfinden können."