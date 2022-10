In der sportlich prekären Lage des Halleschen FC hat sich Präsident Jens Rauschenbach vor seinen Trainer André Meyer gestellt. "Es gab und gibt kein Ultimatum. Die Gremien haben getagt, es wurden aber keine Trainerkandidaten präsentiert oder der Trainerrauswurf definiert", sagte der Unternehmer der "Mitteldeutschen Zeitung" (Mittwoch, 19.10.2022).

Der HFC ist mit nur zehn Punkten aus zwölf Spielen Vorletzter der 3. Liga. Bisher gelangen erst zwei Siege, am Montag empfängt der Club den Tabellenletzten SpVgg Bayreuth. Rauschenbach wollte sich allerdings nicht darauf festlegen, dass Meyer unabhängig des Ausgangs Trainer bleibt. "Im Fußball kann niemand einen Persilschein ausstellen, jeder muss sich an den Erfolgen über einen bestimmten Zeitraum messen lassen", sagte der einst mit dem Ziel Zweitliga-Aufstieg angetretene 52-Jährige. Im Vorfeld ein "Endspiel" für den Trainer auszurufen, würde in der aktuellen Situation aber nicht weiterhelfen, sondern von der eigentlichen Aufgabe ablenken.