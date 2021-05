Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass HFC-Präsident Jens Rauschenbach Kontakt zu Dynamo Dresdens früherem Sportchef Ralf Minge aufgenommen hat. "Angeblich wäre es so gewesen, dass er nur darüber gesprochen hat, wie Herr Minge die Situation hier beim HFC sieht. Oder auch in Mitteldeutschland, überhaupt im Fußball", sagte Heskamp nach der Partie am Dienstagabend auf MDR-Nachfrage.