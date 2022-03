Aktuell stehen 31 Spieler unter Vertrag, im Sommer laufen 16 Verträge und vier Leihgeschäfte aus. "Der Gestaltungsspielraum ist groß", sagte Halles Sportdirektor Ralf Minge in der "Bild" und kündigte an, dass der Kader ein "verändertes Gesicht" bekommen wird.

Allein auf der Torhüterposition besitzen alle Arbeitspapiere nur eine Gültigkeit bis zum Ende der Saison. Auch die Kontrakte mit Leistungsträgern wie Jan Shcherbakovski, Marcel Titsch Rivero oder Julian Guttau laufen Ende Juni aus. Die Gespräche laufen, so Minge. "Wir haben eine Priorisierung vorgenommen, befinden uns aber noch nicht auf der Zielgeraden."

In welchem finanziellen Rahmen Neuverpflichtungen getätigt werden, ist noch unklar. Man sei im ständigen Austausch mit den Vorstand. Der Verein verfolgt aber eine klare Linie: "Wir geben das aus, was wir einnehmen", erklärte Minge und verwies mahnend auf Entwicklungen wie in Kaiserslautern, Uerdingen oder zuletzt bei Türkgücü München.