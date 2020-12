Trotz Corona-Krise und fehlenden Zuschauereinnahmen hat in der 3. Fußball-Liga noch kein wirtschaftliches Umdenken stattgefunden. Nach Ansicht von Jens Rauschenbach, dem Präsidenten des Halleschen FC, sei von wirtschaftlicher Vernunft nichts zu spüren. Im Gegenteil: "Investorenvereine treiben Gehälter und Ablösesummen weiter nach oben, gehen ohne Konsequenzen in die Insolvenz oder geraten bei Ausstieg der Mäzene in Schieflage", sagte der HFC-Chef der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe, 31.12.2020) mit einem Seitenhieb gegen den vor dem finanziellen Aus stehenden Aufsteiger Türkgücü München.