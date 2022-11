Wie so oft im Fußball gilt aber auch in Halle die altbekannte Devise: Man schaut von Spiel zu Spiel. Und so will man eben am Samstag gegen den viertplatzierten 1. FC Saarbrücken das Fußballjahr in der 3. Liga mit einem Erfolgserlebnis beenden. "Auf dem Papier ist es eine richtige Hausnummer, die du erst mal bewältigen musst. Aber wir sind zu Hause im Stande, solche Mannschaften zu ärgern. Wir wollen unseren Tabellenplatz verteidigen und was mitnehmen", stellte André Meyer am Donnerstag klar.