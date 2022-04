Der Landespokal hat Spuren beim Halleschen FC hinterlassen. Nach dem blamablen Aus im Halbfinale beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode und dem damit verpassten Traumfinale gegen den 1. FC Magdeburg, werden beim HFC nach wie vor die Wunden geleckt. Der beste Weg aus der Misere: Siege in der Liga. Mit diesem Selbstverständnis wollte die Mannschaft von André Meyer am vergangenen Wochenende in die Partie gegen Osnabrück gehen, doch daraus wurde nichts. Wegen zahlreicher Corona-Fälle beim VfL wurde die Partie abgesagt. Wiedergutmachung ist also erst am Mittwoch (06.04.) im Nachholspiel gegen Freiburg II möglich. Trotz des Auf und Ab in Halle in dieser Saison scheint der Verbleib in der dritthöchsten deutschen Spielklasse ziemlich realistisch zu sein. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt zwar nur zwei Punkte, aber Halle hat noch ein bis drei Spiele weniger als die Konkurrenz dahinter.