Schnorrenberg übernahm den HFC vor knapp einem Jahr und sicherte den Klassenerhalt. In der aktuellen Saison belegte der HFC mit 52 Punkte Platz neun in der Tabelle. Dabei war der HFC zwischenzeitlich in extremes schiefes Fahrwasser geraten, Schnorrenberg stand gefühlt vor dem Aus. Das Spiel gegen den KFC Uerdingen galt es als Schicksalsspiel und wurde zum Krimi. Halle gewann durch den Siegtreffer von Terrence Boyd in der 92. Minute mit 2:1. Schnorrenberg war gerettet und Boyd erklärte immer wieder öffentlich, wie wichtig Schnorrenberg für den HFC ist.