In den beiden Partien sowie in der anstehenden Sommervorbereitung tritt der HFC mit einem Sondertrikot mit einem Schriftzug in Form einer Friedenstaube auf der Brust an. Laut dem Verein werden die Trikots anschließend versteigert und der Erlös einem Projekt in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Damit wollen die Hallenser für "Frieden und Werte wie Toleranz, Akzeptanz, Fairness, Respekt und Vielfalt" werben.