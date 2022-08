In der Drittligabegegnung beim SC Freiburg II am vergangenen Dienstag (9. August) war Nietfeld in der 6. Minute des Feldes verwiesen wurden, Kreuzer in der 34. Minute. Kapitän Nietfeld hatte als letzter Mann gegen Vincent Vermeij am Trikot gezogen, sein Stellvertreter Kreuzer eine knappe halbe Stunde später nahezu identisch Lars Kehl zu Fall gebracht.



Halle hielt mit aufopferungsvollem Kampf bis zur 71. Minute die Null, verlor schlussendlich jedoch mit 0:2. Die Spieler beziehungsweise ihr Verein haben dem DFB zufolge den jeweiligen Urteilen zugestimmt. Diese sind somit rechtskräftig. Das Team von Trainer André Meyer ist nach drei Spieltagen noch punktlos und steht am Freitagabend (12. August, 19 Uhr) daheim gegen Aufsteiger VfB Oldenburg unter Zugzwang.