Die erhoffte Wiedergutmachung des Halleschen FC nach dem blamablen Landespokal-Aus in Wernigerode verschiebt sich um mindestens eine Woche. Aufgrund eines erheblichen Corona-Ausbruchs in den vergangenen Tagen im Kader kann HFC-Samstagskontrahent VfL Osnabrück nicht auf die nötige Mindestspieleranzahl zurückgreifen. Das Spiel wurde deshalb am Freitag (1.4.2022) abgesagt.