Ralf Minge, neuer Sportdirektor des Halleschen FC, ist schwer am Werkeln: Der Kader für die neue Saison muss zusammengestellt werden. Neben den Gesprächen mit Spielern hat der 60-Jährige aber auch die sportliche Ausrichtung im Blick – und die orientiert sich am Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock.

"Unser Ziel ist natürlich, näher an das obere Tabellendrittel heranzukommen, ganz klar. Ein Verein, an dem wir uns orientieren können, ist Hansa Rostock. Die waren dreimal in Folge Sechster, sind dann aufgestiegen, weil sie Kontinuität und personelle Qualität in vielen Bereichen und dann auch das nötige Glück hatten", sagte Minge in einem Interview der "Mitteldeutschen Zeitung“ (Donnerstag) und betonte: "Rostock lag zwar von den wirtschaftlichen Möglichkeiten vergangene Saison vor Halle, aber nicht so weit weg, dass man ein Fernglas brauchte." Der HFC hatte die vergangene Spielzeit als Neunter beendet.