Da befand sich HFC-Retter Sreto Ristic gerade auf der Autobahn Richtung Stuttgart. Durch diverse Nachrichten während der Fahrt bekam er Ergebnis und Klassenerhalt mit. Und das mehr als einmal: "Das Telefon piepte tausend Mal. Aber während der Fahrt habe ich gelernt, sollte man nicht mit dem Handy spielen", so der 47-Jährige, der die Saalestädter nach dem Beurlaubung von André Meyer in der Liga halten konnte.

Als er kam war Halle Letzter, mit vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer: "Ohne die Überzeugung es mit dem Team noch schaffen zu können, hätte ich die Aufgabe nicht übernommen. Allerdings haben stets sehr viele Faktoren Einfluss auf den sportlichen Erfolg. Verletzungen, Sperren, Spielglück, Schiedsrichterentscheidungen. Insofern war es keineswegs selbstverständlich, dass wir es trotz der prekären Ausgangslage tatsächlich gemeinsam geschafft haben" so Ristic auf der HFC-Homepage.

Er holte in 15 Partien 24 Punkte: "Klar ist: Nur weil ein anderer Trainer draußen auf der Bank sitzt, gewinnt keine Mannschaft plötzlich Spiele. Es ging immer um Inhalte. Natürlich hat uns geholfen, dass wir sofort das erste Auswärtsspiel gewonnen haben und dann zehn Spiele ungeschlagen blieben. Der Glaube an die eigene Stärke kam sukzessive zurück, das Selbstvertrauen wuchs. Die Jungs waren von Anfang bereit und lernwillig. Es nützt keine Spielidee, wenn sie von der Mannschaft nicht verstanden und getragen wird. Wichtig war, nichts zu verkomplizieren. Kompaktheit, Stabilität, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten – das waren unsere Tugenden."

Die Basis bildete für den Ex-Stürmer dabei die Abwehrarbeit: "Wir sind unter dem Ergebnisdruck nicht zerbrochen. Jeder kannte seine Aufgaben, seine Stärken, seine Fähigkeiten, seine Rolle. Nur so waren die vielen Ausfälle zu kompensieren und Rückschläge zu verkraften. Unser Credo war von Anfang an: Wir verteidigen das eigene Tor mit allem, was wir haben. Die sechs Spiele ohne Gegentor waren Bestätigung und Fundament für unsere jetzige Tabellenposition."