Sreto Ristic, der Trainer von Fußball-Drittligist Hallescher FC, ist am Dienstagmittag (07.03.2023) bei einem Autounfall verunglückt. Der 47-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete, ereignete sich der Unfall am Autobahndreieck Halle/Saale. Der Wagen von Ristic überschlug sich dabei.

Ristic musste nach dem Unfall zwar ins Krankenhaus, konnte dieses aber bereits am Nachmittag ohne schwere Verletzungen verlassen. Nach MDR-Informationen zog sich der Coach eine leichte Gehirnerschütterung sowie Schürfwunden und Prellungen zu. Das HFC-Training am Dienstagnachmittag konnte der erst Mitte Februar verpflichtete Trainer zwar nicht leiten. Am Mittwoch soll der Deutsch-Serbe auf den Trainingsplatz zurückkehren.