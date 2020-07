"Wir sind sehr froh, dass es mit Sörens Verpflichtung geklappt hat. Er bringt viel mit, ist gut ausgebildet und hat gute Anlagen. Ein großer Spieler wie er, dazu Linksfuß, hat uns in der Innenverteidigung noch gefehlt. Wir trauen ihm zu, dass er sich bei uns zum Führungsspieler entwickeln kann", sagte HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp am Freitagmittag auf Nachfrage des MDR.

HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp. Bildrechte: imago images/VIADATA

Der Linksfuß wurde in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet, ehe er im Sommer 2017 zum SV Wehen Wiesbaden wechselte. Zwei Jahre später ging es weiter zum Chemnitz FC, wo Reddemann in der vergangenen Saison in 34 Spielen mit zwei Toren und drei Vorlagen zu überzeugen wusste. Insgesamt kommt der gebürtige Zwenkauer auf bislang 65 Partien in der 3. Liga.