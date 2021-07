Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe) berichtet, saßen HFC-Sportdirektor Ralf Minge und Klubpräsident Jens Rauschenbach am Donnerstag bereits zusammen, um über potenzielle Neuzugänge zu beraten. Prominente Namen wie Toni Leistner (Hamburger SV) oder Rafael Czichos (1. FC Köln) wurden in Fankreisen gehandelt, werden laut dem Bericht aber nicht an die Saale wechseln. Angestrebt wird wohl die Leihe eines Bundesligaspielers. Schnellschüsse, das machte Minge bereits vor dem Saisonstart deutlich , werde man aber nicht tätigen: "Es müssen Überzeugungstaten sein und keine faulen Kompromisse."

Darüber hinaus ranken sich auch Gerüchte um einen jungen Flügelspieler. Nach Informationen der "Bild" haben die Hallenser ihre Fühler nach Kebba Badjie von Werder Bremen ausgestreckt. Demnach ist ein Leihgeschäft mit dem 21-Jährigen angedacht. Finale Gespräche sollen in den nächsten Tagen anstehen. In Bremen steht Badjie, der in den vergangenen beiden Jahren für die zweite Mannschaft Werders in der Regionalliga Nord an 21 Treffern direkt beteiligt war, noch bis 2023 unter Vertrag.