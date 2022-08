André Meyer übernahm im Dezember vergangenen Jahres den Trainerposten beim Halleschen FC. Der 38-Jährige setzt bei seinem hohen Pressing- und schnellen Umschaltspiel vermehrt auf junge und entwicklungsfähige Spieler. Unter Meyer soll der HFC dem Gegner sein Spiel aufdrücken und sich dabei der eigenen Stärken besinnen, sprich Spiel- und Passtempo, Pressing und den permanent Gegner unter Druck setzen. Für Halle stand der zuvor beim Berliner AK tätige Meyer bisher in 21 Drittliga-Spielen an der Seitenlinie und kommt auf einen Punkteschnitt von 1,09.

Stefan Krämer kann deutlich mehr Erfahrung aufweisen. 2011 saß der 55-Jährige bei Arminia Bielefeld erstmals als Cheftrainer auf der Bank. Es folgten Stationen bei Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, Uerdingen, Magdeburg und Eupen in Belgien. Im Sommer übernahm Krämer schließlich den Posten in Meppen. Insgesamt bringt es der gebürtige Mainzer auf 267 Pflichtspiele als Trainer in der 3. Liga, hinzu kommen unter anderem 22 Partien in der 2. Bundesliga. Mit Meppen weist Krämer aktuell einen Punkteschnitt von 1,40 auf.