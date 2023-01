Die Gäste wussten sich in den letzten 15 Minuten nur noch mit Fouls zu helfen und wurden mit gelben Karten bestraft. Dabei sah Bjarke Jacobsen laut TV-Bildern zwei Mal Gelb. In der 80. Minute langte der Innenverteidiger gegen Niklas Landgraf hin. Schiedsrichter Tobias Schultes (Betzigau) zückte Gelb. Ob die Verwarnung Jacobsen galt oder einem (möglicherweise meckernden) Mitspieler lässt sich nicht auflösen. Fakt ist aber: Diese Karte taucht im Spielberichtsschema auf der offiziellen Seite des DFB gar nicht auf. In der Nachspielzeit sah Jacobsen nach einem erneuten Foul an Landgraf dann eindeutig Gelb. Zum ersten oder zweiten Mal? Das ist jetzt die Frage. Sollte er bereits verwarnt gewesen sein, hätte er mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen. Auf den offiziellen Spielberichtsbogen, der vom HFC auch gegengezeichnet wurde, ist logischerweise nur eine gelbe Karte für Jacobsen vermerkt.