Halle verkürzte durch Jan Shcherbakovski (88.) nur noch zum 1:3. Bis auf Felix Burmeister und Iba May setzte Eintracht-Trainer Daniel Meyer (früher Aue) in dieser Partie ausschließlich Spieler ein, die am Freitagabend beim 5:4-Erfolg gegen den Berliner Bundesligisten nicht zum Einsatz gekommen waren. Halle setzte auf sechs Neue: Schlussmann Sven Müller, die Abwehrakteure Sören Reddemann, Lukas Boeder und Fabian Menig sowie die Mittelfeldspieler Julian Derstroff und Marcel Titsch-Rivero. Richtig überzeugen konnte der HFC nicht. Erstmals testete Halle bei einem Spiel das Hygiene-Konzept. Rund 1.500 Zuschauer waren mit dabei.

Ziane erzielte in Perleberg einen Doppelpack (Archivbild). Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat sich in einem Testspiel bei Siebtligist Einheit Perleberg schadlos gehalten. Der FCL siegte am Samstag 6:0 (2:0). Vor 312 Zuschauern ließ Lok-Coach Almedin Civa u.a. Ersatzkeeper Jeroen Gies und Neuzugang Nils Stendera ran. Stendera bedankte sich mit dem Tor zum 2:0 per direkt verwandelter Ecke (38.). Die anderen Tore erzielten Denis Jäpel (12./53.) und Djamal Ziane (54./ 78.). Zudem fiel ein Eigentor (73.).



Lok testete in der Partie zwei Probespieler: Mittelfeldspieler Edvardas Lucenka (zuletzt VFC Plauen) und Abwehrspieler Luca Sirch (zuletzt FC Memmingen) gaben ihre Visitenkarten ab.