Fußball-Drittligist Hallescher FC ist gerade mächtig im Testmodus: Die Sachsen-Anhalter bestreiten am Samstag, den 5. September um 14:00 Uhr, ein Testspiel in Eilenburg gegen den dänischen Zweitligisten HB Köge. In der vergangenen Saison konnte Köge dem Abstieg aus der 2. Liga nur knapp entgehen. Zuschauer sind in begrenzter Anzahl unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften zugelassen. Eintrittskarten gibt es nur am Spieltag vor Ort.

Das Ilburg-Stadion in Eilenburg Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister