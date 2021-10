Der frühere Angreifer von Drittligist Hallescher FC, Timo Furuholm, beendet seine Karriere. Der zehnfache finnische Nationalspieler hängt an diesem Sonntag (31. Oktober) nach dem Ende der Saison in Finnland seine Fußballschuhe an den Nagel.

"Danke Mutter. Danke Stefan. Danke vom 15. Mai 2003 bis 31. Oktober 2021. Am Sonntag ist dann Schluss", twitterte der 34-Jährige, der aktuell für FC Inter Turku spielt und mit dem Klub in der ersten finnischen Liga aktuell Tabellendritter ist. "Wenn Sie Ihren Traum einmal gelebt haben, ist es unmöglich, ein Ende zu verstehen", schreibt Furuholm in einem berührenden Statement auf seiner Website und in sozialen Medien. "Meine Reise mit dem Fußball war lang und sehr emotional – im Guten wie im Schlechten", so der Mittelstürmer, der für den HFC zwischen 2013 und 2016 in 108 Partien 39 Tore erzielte. "Ich habe alles gegeben. Aber jetzt ist Zeit, aufzuhören."