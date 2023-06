Nach seinem Abschied vom FC Erzgebirge Aue hat Tom Baumgart eine neue Herausforderung bei einem anderen mitteldeutschen Drittligisten gefunden. Der Hallesche FC hat am Donnestag (8. Juni) die Verpflichtung des 25-Jährigen für die neue Saison bekanntgegeben. "Der HFC setzt Vertrauen in mich, das will ich unbedingt zurückzahlen", unterstrich Baumgart in einem ersten Statement.