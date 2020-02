Torsten Ziegner ist nicht mehr Trainer des Halleschen FC. Das gab der Fußball-Drittligist am Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach haben sich Vorstand und Verwaltungsrat gemeinsam auf einer außerordentlichen Sitzung dazu entschieden, Ziegner nach der 3:5-Niederlage am Sonntag gegen die SpVgg Unterhaching zu entlassen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, soll aber zeitnah bekannt gegeben werden und die Mannschaft bereits beim kommenden Auswärtsspiel in Großaspach (Samstag, 14 Uhr, live im MDR-Fernsehen und auf sport-im-osten.de) betreuen.