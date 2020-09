Neue Konkurrenz für Halles Stammkeeper Kai Eisele: Die Saalestädter verkündeten am Dienstag (8. September) die Verpflichtung von Schlussmann Sven Müller, der in den letzten beiden Jahren beim Karlsruher SC unter Vertrag stand. Müller hatte die HFC-Verantwortlichen in der vergangenen Woche beim Probetraining überzeugt. Sein Vertrag bei den Rot-Weißen läuft bis 2022. "Er hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen, bringt alle Voraussetzungen mit inklusive einer Top-Ausbildung und wollte unbedingt zum HFC", sagte Sportdirektor Ralf Heskamp.