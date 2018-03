Nach gut zwei Jahren im Amt wird Trainer Rico Schmitt wohl zum Saisonende bei Drittligist Hallescher FC vor die Tür gesetzt. Auch beim Aus im FSA-Pokal am Mittwochabend gegen den 1. FC Magdeburg waren wieder deutliche "Schmitt raus"-Rufe zu hören.

Auf MDR-Anfrage sagte HFC-Pressesprecher Lars Töffling am Donnerstag: "Es ist richtig, dass sein Vertrag ausläuft. Über weitere Dinge wurde noch nicht entschieden. Wenn dann entschieden wird, wird zuerst die betreffende Person informiert und danach die Öffentlichkeit."

Der 49 Jahre alte Chemnitzer hatte im April 2016 sein Amt in der Saalestadt angetreten. Im DFB-Pokal besiegten die Rot-Weißen 2016 in der 1. Runde den 1. FC Kaiserslautern und scheiterten anschließend am Hamburger SV. Aktuell steht Halle mit 36 Punkten auf dem 13. Platz. Vor allem die unattraktive Spielweise und die dadurch fallenden Zuschauerzahlen werden Schmitt vorgeworfen.