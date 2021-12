Schnorrenberg kennt das Geschäft, ist seit elf Jahren Trainer und seit Juni 2020 bei den Hallensern. Dass der 44-Jährige Krise kann, bewies er bereits in der vergangenen Saison, als er den HFC nach einer Niederlagenserie souverän zum Klassenerhalt führte und das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlte. Auch deshalb bleibt man im Umfeld wohl so gelassen.

Und selbst Schnorrenberg strahlte trotz der Niederlagenserie nach dem Spiel viel Souveränität aus, sprach von einer bitteren Phase und davon, die Jungs wieder aufzurichten. Dafür blieb am Abend reichlich Zeit. Halle übernachtete in Wiesbaden, um den "Biorhythmus nicht durcheinanderzubringen" (Schnorrenberg). Halle tritt am kommenden Sonnabend (14 Uhr im Liveticker in der SpiO-App) im letzten Spiel des Jahres 2021 beim SV Meppen an. Drei Punkte dort, wären so wichtig für eine ruhige Weihnachtszeit beim Halleschen FC.