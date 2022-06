Die kürzlich verstorbene HFC-Legende Bernd Bransch soll mit einer Straße hin zum Stadion geehrt werden. Das sagte HFC-Chef Rauschenbach. Das weitere Gedenken bespreche man gerade mit der Familie, der Fans und der Stadt, der das Chemie-Leuna-Stadion gehört: "Sein Wunsch noch einmal ins Stadion zu kommen, hat durch Corona und seine Erkrankung leider nicht mehr geklappt. Sein Tod ist ein Riesenverlust, für die Stadt, den Verein und den Fußball-Osten. Er war immer mit dem Verein in Kontakt, dabei aber nie ein Lautsprecher. Wie er sich für den Verein eingesetzt hat, da ist er ein Vorbild für alle." Der frühere Kapitän der DDR-Nationalelf und langjährige Abwehrchef des HFC war am Sonntag (12.06.2022) im Alter von 77 Jahren an einer Nerven-Erkrankung gestorben. Er wurde 1976 Olympiasieger und führte 1974 die DDR-Auswahl aufs Feld, die bei der WM in Hamburg die Auswahl der Bundesrepublik 1:0 bezwang.

Die Kapitäne Bernd Bransch (re.) und Franz Beckenbauer beim deutschen WM-Duell 1974. Bildrechte: IMAGO / Ferdi Hartung