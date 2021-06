Nur mit einem Rumpfkader ist Drittligist Hallescher FC am Montag (21. Juni) in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Zum Trainingsauftakt bei hochsommerlichen Temperaturen begrüßte Trainer Florian Schnorrenberg, dessen Vertrag um zwei Jahre verlängert worden war, die bisherigen drei Neuzugänge Tom Zimmerschied (Dornbirn/Österreich), Justin Eilers (Verl) und Niklas Kreuzer (Dresden). Bis zum Ende der Transferperiode am 31. August sollen weitere Spieler kommen.